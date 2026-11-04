Свет дают всего на 20 минут: киевляне перекрыли дороги из-за длительных отключений

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В Киеве жители Оболони и Академгородка вышли на дороги и перекрыли движение транспорта из-за длительного отсутствия стабильного электроснабжения. В частности, на улице Иорданской жители одного из домов заявляют, что остаются без нормального электроснабжения уже около пяти суток. По словам жильцов дома №24 по улице Иорданской, электроэнергию периодически подают, однако лишь примерно на 20 минут. После этого свет снова исчезает.