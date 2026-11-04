Такого издавна не было! Неожиданная сторона визита Зеленского в Германию

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Пакет зимней поддержки и не только. Украинская делегация во главе с президентом Зеленским посетила Германию. В Берлине провели ряд встреч, в частности, Зеленский встретился с канцлером Фридрихом Мерцем, президентом Германии Штайнмайером и представителями парламента. Кроме этого, президент Украины принял участие в Берлинской конференции безопасности. О деталях визита из Берлина расскажет Елена Чернякова.