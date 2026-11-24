«Там остался сын...» Удар по пятиэтажке в Дымере: истории боли и чудо-спасение

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Страшная трагедия в Киевской области. Российские оккупанты атаковали населенные пункты столичного региона реактивными «Шахедами», унеся жизни 16 человек. В поселке Дымер вражеский дрон вдребезги разнес целый подъезд жилой пятиэтажки — под завалами оказались мирные жители, погибли 12 человек, среди которых 11-летняя девочка и ее мама. Поисково-спасательные работы длились более суток в условиях мороза и постоянной угрозы обвала: спасателям удалось совершить чудо и вытащить 7-летнего Давида, который провел под обломками около 14 часов. Также враг ударил по энергетическим объектам и попал в крышу продуктового магазина в Вишневом, где находились до 200 человек. Все ужасные последствия российского террора и эксклюзивные кадры спасения смотрите в репортаже корреспондента ТСН Максима Чалого.