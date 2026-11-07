Тайный рейд по пунктам устойчивости в Киеве: где зарядить устройства, когда нет света

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Многочасовые отключения света заставляют киевлян заранее искать альтернативные варианты. Где зарядить гаджеты, если все варианты дома уже не будут работать? Столичные власти утверждают: в Киеве работает более 1500 пунктов устойчивости. Действительно ли эти пункты функционируют? И какие услуги они предлагают? Корреспондент ТСН Дмитрий Фурдак отправился в тайный рейд.