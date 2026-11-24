Тело искали круглый год! Прощание с американским героем в центре Киева: слезы мамы и собратьев

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В центре Киева на Майдане Незалежности под звуки двух государственных гимнов – Украины и США – попрощались с 26-летним американским добровольцем, первым лейтенантом и рейнджером армии США Гейденом Фишером Миллером. Кадровый офицер мог строить успешную карьеру в Америке, но в 2023 году избрал борьбу за свободу и вступил в Интернациональный легион, чтобы делиться опытом и стоять на правильной стороне истории. Гейден мечтал после победы остаться в Украине и восстанавливать разрушенные города. Воин погиб в тяжелых боях в Харьковской области, однако вернуть его тело и идентифицировать удалось только через год. Попрощаться с героем приехали собратья и мама Лора, которая заберет прах сына на родину. Все детали щемящего прощания – смотрите в сюжете журналистки ТСН Нелли Ковальской.