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ТСН в социальных сетях

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Количество просмотров
748

Только что! Удар по вокзалу в Днепре — как минимум 13 погибших | ТСН 12:00 новости 29 октября!

Только что! Удар по вокзалу в Днепре — как минимум 13 погибших | ТСН 12:00 новости 29 октября!

Только что! Удар по вокзалу в Днепре — как минимум 13 погибших | ТСН 12:00 новости 29 октября!

Новости Украины и мира в выпуске ТСН 12.00 за четверг, 29 октября 2026 года:

- Россияне только что атаковали железнодорожный вокзал в Днепре. БПЛА попал в платформу, где находился поезд «Днепр-Запорожье». По данным Днепровской ОГА, погибло не менее 13 человек.

- 97 из 112 вражеских беспилотников сбили украинские силы обороны этой ночью.

- 8 раненых в Сумской области. Мужчина и пожилая женщина пострадали в результате атаки беспилотников в областном центре.

- Конотоп наконец вышел из 5-дневного блэкаута.

- Украинская делегация во главе с омбудсменом Дмитрием Лубинцем сегодня уже выехала в направлении Олешок, сообщил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

- На выезд из Олешок уже ожидают до 500 местных жителей. Людям, желающим выехать, сообщили о сборе в конце недели возле центральной больницы.

- Почасовые графики отключений электроэнергии будут применяться в некоторых регионах Украины сегодня в течение всего дня.

- В России взрывы прогремели в Подмосковье вблизи Наро-Фоминска и в направлении Калужской области. Ограничения на полеты ввели во Внукове, Домодедово и Жуковском. А два самолета из Турции в Москву даже развернули.

- Рассчитывает на встречу до 10 ноября. Президент Украины прокомментировал вопрос трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби.

- Премьер-министр Украины рассказал подробности о пакете поддержки от Нидерландов: речь идет о 1,2 миллиарда евро на 2027–2029 годы.

- Соглашение Трампа с Путиным по дизельному топливу не повлияло на снижение цен в Америке, — The Wall Street Journal.

- 90 тысяч инсультов за 8 месяцев этого года. Недосыпание,  повышенное давление, стресс из-за обстрелов — все эти факторы приводят к тому, что инсульт, ранее характерный для людей старше 60 лет, становится проблемой для украинцев старше 40 лет.

- Ботулизм из-за инъекций красоты. В Украине зафиксировано три случая ятрогенного ботулизма в Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях. Как себя обезопасить?

Дата публикации
Количество просмотров
748

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