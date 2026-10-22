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ТСН в социальных сетях

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Видео
Количество просмотров
55

Торги за спиной Украины: почему после встречи Виткоффа с Путиным разразился скандал?

Торги за спиной Украины: почему после встречи Виткоффа с Путиным разразился скандал?

Торги за спиной Украины: почему после встречи Виткоффа с Путиным разразился скандал?

Девятый визит в Россию и скандальные комплименты диктатору: специальный представитель Дональда Трампа Стив Виткофф провел трехчасовые переговоры с Владимиром Путиным в резиденции под Санкт-Петербургом. Посланник США назвал главу Кремля «гуманистом» за освобождение американского заключённого и передал наработки по мирному соглашению, которые перед этим согласовывал в Осло вместе с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В Кремле уже заговорили о возобновлении трехсторонних переговоров в ноябре, но в то же время отвергают европейские предложения и продолжают выдвигать ультиматумы Украине. Как на такие заявления отреагировали в Киеве, почему сразу после дипломатического раунда по столице ударили ракеты и к чему на самом деле склоняют Украину — смотрите в репортаже журналистки «Радио Свобода» Зоряны Степаненко для ТСН.

Дата публикации
Количество просмотров
55

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