Торги за спиной Украины: почему после встречи Виткоффа с Путиным разразился скандал?

Реклама

Девятый визит в Россию и скандальные комплименты диктатору: специальный представитель Дональда Трампа Стив Виткофф провел трехчасовые переговоры с Владимиром Путиным в резиденции под Санкт-Петербургом. Посланник США назвал главу Кремля «гуманистом» за освобождение американского заключённого и передал наработки по мирному соглашению, которые перед этим согласовывал в Осло вместе с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В Кремле уже заговорили о возобновлении трехсторонних переговоров в ноябре, но в то же время отвергают европейские предложения и продолжают выдвигать ультиматумы Украине. Как на такие заявления отреагировали в Киеве, почему сразу после дипломатического раунда по столице ударили ракеты и к чему на самом деле склоняют Украину — смотрите в репортаже журналистки «Радио Свобода» Зоряны Степаненко для ТСН.