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ТСН в социальных сетях

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57

Трамп договорился с Путиным и снял санкции с топлива из РФ: скандал в США и реакция Киева

Трамп договорился с Путиным и снял санкции с топлива из РФ: скандал в США и реакция Киева

Трамп договорился с Путиным и снял санкции с топлива из РФ: скандал в США и реакция Киева

Скандальное нефтяное соглашение, которое всколыхнуло Вашингтон и возмутило Киев! Президент США Дональд Трамп неожиданно ослабил санкции против российского топлива, разрешив экспорт дизельного топлива на полгода – и это в то время, когда Россия продолжает наносить кровавые удары по украинским городам. В Конгрессе это решение уже открыто назвали «сделкой с дьяволом», а в Украине задаются вопросом: что на самом деле скрывается за бизнес-договоренностями, чем рискует сам Белый дом перед выборами и зачем звучат заявления о «новом лидере» для Украины? Разбор главных геополитических маневров недели — смотрите в материале журналистки Елены Черняковой в ТСН.Тиждень.

Дата публикации
Количество просмотров
57

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