Трамп договорился с Путиным! Зеленский заявил о предательстве, а участники переговоров покинули США

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Настоящий дипломатический скандал: Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Владимиром Путиным о поставках почти 5 миллионов тонн российского дизельного топлива и публично поблагодарил главу Кремля перед камерами. Это произошло прямо во время секретных переговоров украинской делегации со спецпредставителями Трампа в Майами. Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал такие действия Белого дома, назвав их слабым и непартнерским решением, а украинские переговорщики досрочно покинули Соединенные Штаты. В то же время в Конгрессе США это решение назвали позором, делающим Америку соучастником войны. Что стоит за нефтяными договоренностями Трампа и Путина и как отреагирует Вашингтон — смотрите в репортаже журналистки ТСН Ольги Кошеленко из США.