Трамп и Путин договорились без Украины? Генеральный секретарь Совета Европы дал четкий ответ

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Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в студии «1+1» во время своего визита в Киев откровенно ответил на самые острые вопросы: возможны ли отдельные договоренности между США и РФ за спиной Украины, где проходят «красные линии» Европы в отношении компромиссов с Кремлем, когда начнет работу спецтрибунал для Путина и как именно украинцы будут получать репарации за нанесенный ущерб.