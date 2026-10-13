Трамп потребовал остановить удары по России! Угроза остановки разведки и срыв переговоров

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Действительно ли Соединенные Штаты перестали делиться разведывательными данными из Украины? Первый брифинг спикера Белого дома Кэти Закарии вызвал настоящую волну спекуляций после того, как она уклонилась от прямого ответа на этот чувствительный вопрос. Градус напряжения вырос после сообщений о дизельном соглашении между Вашингтоном и Москвой и публичных заявлений Дональда Трампа с призывами не наносить удары по российской нефтепереработке. Что действительно кроется за этими событиями – предвыборная борьба за три недели до голосования в США или реальная смена политики? Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и собственная корреспондентка ТСН в США Ольга Кошеленко проливают свет на ситуацию: продолжается ли передача разведданных, почему переговорные консультации поставлены на паузу и какую оценку устойчивости Украины дал командующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.