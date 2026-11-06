Трамп тайно встретился с посланником Путина! Мелания собрала Украину и РФ: готовят "большое соглашение"?

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Новое масштабное соглашение, которое будет касаться не только Украины, но всей Европы, анонсировал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Накануне он обсудил ее с путинским посланником Кириллом Дмитриевым, прибывшим в Вашингтон в рамках визита к первой леди США. Мелания Трамп пригласила представителей Украины и России, чтобы подвести итоги эвакуации из Олешек. Украинский омбудсман передал первой леди орден княгини Ольги первой ступени, которым ее наградил президент Украины. Репортаж из Белого дома – от собственной корреспондентки ТСН в США Ольги Кошеленко.