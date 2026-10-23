Транспортный квест по-киевски: метро стоит, такси по 1000 грн и новый способ объехать пробки

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Обесточивание, вой сирен, остановленные трамваи и парализованные наземные ветки метрополитена – каждый раз после вражеских атак на критическую инфраструктуру утро для киевлян превращается в настоящую борьбу за выживание. Когда над головой сбивают дроны, очереди на остановках растягиваются на километры, автобусы берут штурмом, а сервисы такси мгновенно поднимают тарифы до 1000 гривен за поездку между берегами Днепра. Почему городские власти и правительство годами не могут урегулировать рынок такси, на котором государство теряет 5 миллиардов гривен налогов ежегодно? Поможет ли предложенная Кабмином реформа и почему дублирующие маршруты не спасают ситуацию? Корреспондентка ТСН Ирина Кондрачук провела собственный эксперимент: испытала на себе транспортный квест столицы – от очередей у метро до экстремального мототакси между пробками на мостах. Сколько нервов, времени и денег на самом деле стоит дорога на правый берег и какие неочевидные решения находят сами пассажиры – смотрите эксклюзивно в спецсюжете ТСН.