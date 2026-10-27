Три суток в коме! Спас незнакомец: чудом выжила после удара по рынку

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Ранения, практически несовместимые с жизнью: в Днепре спасают четырёх пациентов в критическом состоянии после удара по Синельниковому. В субботу вечером враг атаковал центр города с помощью беспилотника. Четыре человека погибли, ещё тринадцать получили травмы. Корреспондент ТСН Анастасия Невирна пообщалась с теми, кто оказался в эпицентре взрыва и чудом выжил. Её материал — далее.