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ТСН в социальных сетях

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Видео
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24

Три суток в коме! Спас незнакомец: чудом выжила после удара по рынку

Три суток в коме! Спас незнакомец: чудом выжила после удара по рынку

Три суток в коме! Спас незнакомец: чудом выжила после удара по рынку

Ранения, практически несовместимые с жизнью: в Днепре спасают четырёх пациентов в критическом состоянии после удара по Синельниковому. В субботу вечером враг атаковал центр города с помощью беспилотника. Четыре человека погибли, ещё тринадцать получили травмы. Корреспондент ТСН Анастасия Невирна пообщалась с теми, кто оказался в эпицентре взрыва и чудом выжил. Её материал — далее.

Дата публикации
Количество просмотров
24

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