Ціла Українка на Київщині живе без тепла: акторка Хижняк забила на сполох

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В городе Украинка Киевской области до сих пор не начался отопительный сезон - жители остаются без тепла и горячей воды с февраля. О критической ситуации заявила актриса Антонина Хижняк, рассказав о холоде в квартирах. По ее словам, если ударят сильные морозы и воду из труб сольют, чтобы не было аварий, около 18 тыс. человек фактически останутся в холодном городе, где без света обогреть дома будет невозможно. Хижняк призвала местные власти безотлагательно вмешаться и решить проблему.