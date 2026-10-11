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ТСН в социальных сетях

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Количество просмотров
13

Цены в лесу по сравнению с ценами перекупщиков: как правильно покупать дрова и сколько на самом деле стоит отопление этой зимой

Цены в лесу по сравнению с ценами перекупщиков: как правильно покупать дрова и сколько на самом деле стоит отопление этой зимой

Цены в лесу по сравнению с ценами перекупщиков: как правильно покупать дрова и сколько на самом деле стоит отопление этой зимой

Столичные власти призывают готовиться к тяжелым сценариям: из-за вражеских ударов возможны длительные отключения света, тепла и воды как минимум на несколько суток. Пока горожане запасаются водой, зарядными устройствами и фонариками, всё больше семей решаются на кардинальный шаг — переезд из многоэтажек в деревню, поближе к печам и твердотопливным котлам. Сколько на самом деле стоит обогреться дровами этой зимой? Журналист ТСН.Тижня Александр Загородный отправился в леса Киевской области и Полесья, чтобы узнать реальные цены непосредственно у лесоводов, сравнить их с расценками перекупщиков и разобраться, как уберечься от обмана с кубометрами. Реальный опыт киевлян, которые уже выбрали жизнь у печки, — смотрите в сюжете.

Дата публикации
Количество просмотров
13

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