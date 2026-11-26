"Цирк продолжается": новые резонансные заявления генерала Дуки в суде

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И сегодня Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда должна рассмотреть жалобу на меру пресечения в отношении бывшего первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуки — а именно содержание под стражей на 60 суток с альтернативой залога в размере 65 миллионов гривен по делу «Карфаген». В настоящее время у здания суда находится корреспондент ТСН Иван Воробьёв.