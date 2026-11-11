ТСН 12:00 11 ноября | До 20 часов без электричества! Второй день переговоров в Абу-Даби

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Ночные удары по энергетике, трудные графики отключений до 20 часов и второй день переговоров в Абу-Даби. В выпуске ТСН в 12.00 от 11 ноября 2026 смотрите: циничный повторный обстрел полицейских в Житомирской области, 15 новых экипажей вражеских дронаров под Запорожьем и разгром инфраструктуры окупантов в Донецком аэропорту бойцами 412-й бригады Nemesis. Также в выпуске: визит Владимира Зеленского в Данию, срыв импичмента в США, годовщина освобождения Херсона и неожиданные новости о псе Патроне.