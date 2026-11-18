ТСН 12:00 Новости 18 ноября! Дроны на Киев и удар по Одессе! Землетрясение в Украине! Горит Кубань

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Новости Украины и мира в выпуске ТСН 12:00 за среду, 18 ноября 2026 года:

- 126 беспилотников, почти половина из которых реактивные, были сбиты ПВО Украины за вечер и ночь.

- Над столицей этой ночью и утром летали реактивные дроны.

- Утренний удар по центру Одессы — попадание в жилой дом. Есть пострадавшие.

- 12 человек, среди которых 11-летний мальчик, получили ранения в Златополе в Харьковской области.

- Супруги-пенсионеры, лишившиеся дома в Курахово, едва не погибли в съемной квартире в Днепре.

- Отсутствует арка и полностью уничтожен участок дорожного пролета автомобильной части моста — свежие кадры Крымского моста.

- Хмара прокомментировал поражение Керченского моста на пресс-конференции после Рамштайна.

- 5 европейских стран, представители ЕС и НАТО присоединятся к переговорам с Россией.

- Взрывы, канонада от работы вражеской ПВО и заря в небе — всю ночь под атакой находилась российская Кубань.

- День сержанта — отмечают сегодня в Украине.

- Мощное землетрясение, которое ощущалось даже в Украине, произошло ночью в Румынии.

- Переговоры между Си Цзиньпином и Путиным в Шэньчжэне

- Во время уроков загорелся лицей в селе Великие Телковичи в Ровенской области. Детей эвакуировали.

- Бездомный сорвал отопительный сезон в многоэтажке в Чернигове.