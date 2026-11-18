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ТСН 12:00 Новости 18 ноября! Дроны на Киев и удар по Одессе! Землетрясение в Украине! Горит Кубань
Новости Украины и мира в выпуске ТСН 12:00 за среду, 18 ноября 2026 года:
- 126 беспилотников, почти половина из которых реактивные, были сбиты ПВО Украины за вечер и ночь.
- Над столицей этой ночью и утром летали реактивные дроны.
- Утренний удар по центру Одессы — попадание в жилой дом. Есть пострадавшие.
- 12 человек, среди которых 11-летний мальчик, получили ранения в Златополе в Харьковской области.
- Супруги-пенсионеры, лишившиеся дома в Курахово, едва не погибли в съемной квартире в Днепре.
- Отсутствует арка и полностью уничтожен участок дорожного пролета автомобильной части моста — свежие кадры Крымского моста.
- Хмара прокомментировал поражение Керченского моста на пресс-конференции после Рамштайна.
- 5 европейских стран, представители ЕС и НАТО присоединятся к переговорам с Россией.
- Взрывы, канонада от работы вражеской ПВО и заря в небе — всю ночь под атакой находилась российская Кубань.
- День сержанта — отмечают сегодня в Украине.
- Мощное землетрясение, которое ощущалось даже в Украине, произошло ночью в Румынии.
- Переговоры между Си Цзиньпином и Путиным в Шэньчжэне
- Во время уроков загорелся лицей в селе Великие Телковичи в Ровенской области. Детей эвакуировали.
- Бездомный сорвал отопительный сезон в многоэтажке в Чернигове.