ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
216

ТСН 12:00 новости 20 октября! Трагедия под Киевом! Зеленский на переговорах! Заявления Белого дома

ТСН 12:00 новости 20 октября! Трагедия под Киевом! Зеленский на переговорах! Заявления Белого дома

ТСН 12:00 новости 20 октября! Трагедия под Киевом! Зеленский на переговорах! Заявления Белого дома

Новости Украины и мира в выпуске ТСН 12.00 за вторник, 20 октября 2026 года: - Три человека погибли, четверо получили ранения на Одесской трассе при въезде в столицу

- День траура в Новой Водолаге в Харьковской области: накануне оккупанты нанесли удар по центральному парку поселка.

- Россияне запустили 165 ударных дронов прошлой ночью: зафиксированы попадания в 30 точках, ещё в 13 — падение обломков

- Трое человек ранены в результате атаки на склады в пригороде Днепра

- Тела двух женщин нашли под завалами после ударов россиян по Хмельницкой области

- На жилые кварталы Славянска враг сбросил 3 авиабомбы, обстреливал из «Смерчей» и атаковал дронами

- Один человек погиб, ещё пятеро ранены в результате вражеских атак на Запорожье и округу

- Масштабный обстрел в центре временно оккупированного Донецка

- 206 боевых столкновений за сутки, россияне отказались от плана обойти Донецкую область через Доброполье

- Кто должен вести переговоры от Украины, справедливость России и является ли Вашингтон союзником Киева — заявления руководителей Белого дома

- Владимир Зеленский прибыл с визитом в Норвегию: о чем планирует договариваться?

- Как очистить теневой флот, не снимая санкций? Американцы разработали план по использованию судов, подпадающих под санкции

- Движение поездов на красной ветке метро в Киеве возобновили, но без остановки на «Черниговской»

- В Одессе СБУ задержала чиновников, которые помогли оккупантам легализовать почти тонну пшеницы из оккупированного Мариуполя

- 26-летнего туриста спасли в заснеженных Карпатах: путешественник из Винницы решил покорить Говерлу

- В Киеве состоялись показы циркового шоу «Мавка»

Дата публикации
Количество просмотров
216

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie