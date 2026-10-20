ТСН 12:00 новости 20 октября! Трагедия под Киевом! Зеленский на переговорах! Заявления Белого дома

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Новости Украины и мира в выпуске ТСН 12.00 за вторник, 20 октября 2026 года: - Три человека погибли, четверо получили ранения на Одесской трассе при въезде в столицу

- День траура в Новой Водолаге в Харьковской области: накануне оккупанты нанесли удар по центральному парку поселка.

- Россияне запустили 165 ударных дронов прошлой ночью: зафиксированы попадания в 30 точках, ещё в 13 — падение обломков

- Трое человек ранены в результате атаки на склады в пригороде Днепра

- Тела двух женщин нашли под завалами после ударов россиян по Хмельницкой области

- На жилые кварталы Славянска враг сбросил 3 авиабомбы, обстреливал из «Смерчей» и атаковал дронами

- Один человек погиб, ещё пятеро ранены в результате вражеских атак на Запорожье и округу

- Масштабный обстрел в центре временно оккупированного Донецка

- 206 боевых столкновений за сутки, россияне отказались от плана обойти Донецкую область через Доброполье

- Кто должен вести переговоры от Украины, справедливость России и является ли Вашингтон союзником Киева — заявления руководителей Белого дома

- Владимир Зеленский прибыл с визитом в Норвегию: о чем планирует договариваться?

- Как очистить теневой флот, не снимая санкций? Американцы разработали план по использованию судов, подпадающих под санкции

- Движение поездов на красной ветке метро в Киеве возобновили, но без остановки на «Черниговской»

- В Одессе СБУ задержала чиновников, которые помогли оккупантам легализовать почти тонну пшеницы из оккупированного Мариуполя

- 26-летнего туриста спасли в заснеженных Карпатах: путешественник из Винницы решил покорить Говерлу

- В Киеве состоялись показы циркового шоу «Мавка»