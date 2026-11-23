ТСН 12:00 новости 23 ноября! Украину накроет снег! Атака на Киев и область! Горящие НПЗ

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Новости Украины и мира в выпуске ТСН 12:00 за понедельник, 23 ноября 2026 года:

- Прошлой ночью россияне запустили 153 ударных дрона: зафиксированы попадания в 11 местах, ещё в 7 — падение обломков

- День траура в Киевской области: в поселке Димер уже 11 погибших. Репортаж Валентины Доброты

- Второе сутки россияне атакуют Киевскую область дронами.

- Россияне сбросили кассетные бомбы на пятиэтажный дом: разрушены несколько подъездов

- Более двух десятков раненых в результате вражеской атаки на Харьковскую область

- Российский беспилотник упал, взорвался на земле и убил 15-летнего подростка в Сумской области

- Один человек убит, ещё четверо ранены в Запорожье

- До четырёх возросло число раненых в Белозерке в Херсонской области

- 29 раненых, среди них шестеро детей, до сих пор находятся в больницах Кривого Рога после удара баллистическим оружием

- «Рубеж» сорвал попытку прорыва российских оккупантов на Покровском направлении: видео

- Сразу три крупных НПЗ горят в разных регионах РФ

- Потопление у берегов Ливии одного из новейших российских кораблей — корвета «Меркурий»

- Польша подтвердила, что в пятницу в её воздушное пространство залетели российские ракеты Х-101: что дальше?

- В США из-за технических проблем авиакомпания Delta задержала более 1600 рейсов в аэропорту Атланты

- Дождь, снег и сильные порывы ветра: прогноз погоды на неделю

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