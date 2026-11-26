ТСН 12:00 Новости 26 ноября! Несколько волн ракетных ударов по Киеву! Жертвы удара по Харькову

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Новости Украины и мира в выпуске ТСН 12:00 за четверг, 26 ноября 2026 года:

- На рассвете, когда люди спали, российский дрон попал в квартиру в Харькове. Двое погибших, по меньшей мере 3 раненых.

- Вчера ночью россияне нанесли по Киеву ракетный удар в две волны. 7 человек ранены, в Деснянском районе ракета попала в торговый центр.

- До 10 возросло число пострадавших в результате вражеского авиаудара по Славянску.

- Украинские военные в командовании ОТУ «Одесса» решили спланировать и провести специальную миссию по оказанию помощи самым нуждающимся украинцам, которые оказались заблокированы в селах на Кинбурнской косе.

- Уже четвертые сутки в Днепре и области наблюдаются перебои с электричеством, значительные перебои с энергоснабжением также в Кривом Роге.

- Впервые в мире — лазерная установка ПВО «Блиск» сбила российский реактивный дрон «Герань», — написал Сергей Флеш.

- Украина разрабатывает собственную систему перехвата баллистических ракет, и первые образцы планируется представить уже зимой — Зеленский.

- США одобрили продажу Украине оборудования для F-16 — сообщение на сайте Госдепа.

- Незапланированные фейерверки в полночь всколыхнули российский город Валуйки Белгородской области.

- Почти все дети, заболевшие туберкулёзом в Черкассах, уже начали лечение, — пресс-служба Минздрава Украины.

- Подольский районный суд Киева продлил арест бизнесмену Игорю Коломойскому до 23 января 2027 года и оставил размер залога в размере 782 миллионов гривен.

- Правительство отсрочило выполнение требований и разрешило бизнесу работать без укрытий ещё полгода, сообщили в Минэкономики Украины.

- Ужасная авария в Египте — на главной кольцевой дороге страны попал в аварию бензовоз, а огонь перекинулся на другие автомобили.