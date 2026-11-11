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ТСН в социальных сетях

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Видео
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13

ТСН 14:00 11 ноября | Переговоры в Абу-Даби, атака на подстанции, новая ПВО от ЕС

ТСН 14:00 11 ноября | Переговоры в Абу-Даби, атака на подстанции, новая ПВО от ЕС

ТСН 14:00 11 ноября | Переговоры в Абу-Даби, атака на подстанции, новая ПВО от ЕС

ТСН 14.00 онлайн за 11 ноября 2026 года. Россия атаковала 6 крупных электроподстанций в нескольких областях – какова ситуация с электроснабжением и какую срочную помощь готовит Еврокомиссия? Тем временем Владимир Зеленский заявил о возможности испытания новой европейской системы противобаллистической защиты уже этой зимой. В Абу-Даби стартовал решающий день трехсторонних переговоров с участием Украины, США и РФ. Также в выпуске: очередная атака дронов на порт Усть-Луга в Ленинградской области, громкое задержание мошенника в Киеве и расследование ТСН о роскошном поместье со скандальных фото обысков.

Дата публикации
Количество просмотров
13

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