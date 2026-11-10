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ТСН в социальных сетях

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Видео
Количество просмотров
138

ТСН 14:00 новости 10 ноября! У россиян обрушился важный мост! Срочно по переговорам в Абу-Даби

ТСН 14:00 новости 10 ноября! У россиян обрушился важный мост! Срочно по переговорам в Абу-Даби

ТСН 14:00 новости 10 ноября! У россиян обрушился важный мост! Срочно по переговорам в Абу-Даби

Новости Украины и мира в выпуске ТСН 14.00 за вторник, 10 ноября 2026 года: - Сильный пожар на месте утренней атаки в Кропивницком: россияне ударили по строительному гипермаркету, ранены по меньшей мере два человека - В Харькове 11 пострадавших, среди них — ребенок; повреждены более десятка домов, автомобилей и магазин

- Утром в Сумах российский дрон атаковал пригородный поезд: пассажиров в нем не было, обошлось без пострадавших

- В Краматорске россияне с помощью FPV-дронов убили двух человек, повредили дома, автомобили и автобус

- В Донецкой области россияне атаковали магистральный газопровод: без газоснабжения остались почти 55 тысяч абонентов

- Трехсторонние переговоры Украины, РФ и США стартовали в Абу-Даби: на чем сосредоточатся рабочие группы?

- Министр иностранных дел Украины встретился в Париже с госсекретарем США: о чем говорили?

- Министр иностранных дел Латвии во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заявила, что Россия совершает геноцид против Украины

- В Конгрессе США официально инициировали процедуру импичмента министра обороны Пита Хегсета

- Украина уже в ближайшее время может получить от США вооружение на 400 миллионов долларов

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Дата публикации
Количество просмотров
138

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