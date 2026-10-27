- Дата публикации
-
- Категория
- Видео
- Количество просмотров
- 118
ТСН 14:00 новости 27 октября! Ад в Киеве, тишина в Олешках и зима в Карпатах
Новости Украины и мира в выпуске ТСН 14.00 за вторник, 27 октября 2026 года:
- Россияне в две волны ударили баллистикой по Киеву: один человек убит, 15 ранены, разбит университет и общежития, парк «Киото», территории рядом со станцией метро Лесная, жилые дома, есть попадания в Южный мост. Репортаж Алины Лесной
- Российские шахеды повредили энергетический объект на Буковине: пострадали два охранника.
- Россияне обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня: три человека убиты, четверо ранены
- 12-летний ребенок и женщина ранены из-за удара российского беспилотника по дому на Черниговщине
- В Запорожье беспилотниками оккупанты ударили по АЗС и ранили двух человек, FPV-дроном атаковали авто с 5 пассажирами: ранен 17-летний парень
- Враг ударил по складам с зерном в Шосткинской общине Сумской области, пострадал мужчина
- Режим тишины заработал в оккупированных Олешках и должен продолжаться несколько дней: за это время должно произойти разминирование дорог и инженерная разведка для безопасных коридоров для гуманитарных грузов и эвакуации
- Четверо тяжело раненых остаются в больницах после атаки по Синельниково на Днепропетровщине: к вечеру субботы враг ударил беспилотником по людной средности, три человека погибли на месте, еще один человек скончался в больнице на следующий день. Репортаж Анастасии Неверной
- Парламентские выборы в Израиле: действительно ли кресло под премьер-министром Нетаньяху зашаталось?
- Российские шпионы в Румынии: задержанные диверсанты, вероятно, причастны к пожару на промышленном объекте вблизи государственного оружейного предприятия в сентябре этого года
- Немецкая прокуратура делилась чувствительной информацией по делу о подрыве «северных потоков», в частности, об обвиняемом украинском военнослужащем и его родных, — немецкие СМИ
- Готовил диверсии и информационные провокации: в Одессе задержан 21-летний студент, подозреваемый в работе на россиян
- День украинской письменности и языка: украинцы в разных уголках мира пишут традиционный Всеукраинский радиодиктант национального единства
- Зима в Карпатах: на Драгобрате нападало уже добрых 10 см снега и держится мороз