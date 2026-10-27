ТСН 14:00 новости 27 октября! Ад в Киеве, тишина в Олешках и зима в Карпатах

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Новости Украины и мира в выпуске ТСН 14.00 за вторник, 27 октября 2026 года:

- Россияне в две волны ударили баллистикой по Киеву: один человек убит, 15 ранены, разбит университет и общежития, парк «Киото», территории рядом со станцией метро Лесная, жилые дома, есть попадания в Южный мост. Репортаж Алины Лесной

- Российские шахеды повредили энергетический объект на Буковине: пострадали два охранника.

- Россияне обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня: три человека убиты, четверо ранены

- 12-летний ребенок и женщина ранены из-за удара российского беспилотника по дому на Черниговщине

- В Запорожье беспилотниками оккупанты ударили по АЗС и ранили двух человек, FPV-дроном атаковали авто с 5 пассажирами: ранен 17-летний парень

- Враг ударил по складам с зерном в Шосткинской общине Сумской области, пострадал мужчина

- Режим тишины заработал в оккупированных Олешках и должен продолжаться несколько дней: за это время должно произойти разминирование дорог и инженерная разведка для безопасных коридоров для гуманитарных грузов и эвакуации

- Четверо тяжело раненых остаются в больницах после атаки по Синельниково на Днепропетровщине: к вечеру субботы враг ударил беспилотником по людной средности, три человека погибли на месте, еще один человек скончался в больнице на следующий день. Репортаж Анастасии Неверной

- Парламентские выборы в Израиле: действительно ли кресло под премьер-министром Нетаньяху зашаталось?

- Российские шпионы в Румынии: задержанные диверсанты, вероятно, причастны к пожару на промышленном объекте вблизи государственного оружейного предприятия в сентябре этого года

- Немецкая прокуратура делилась чувствительной информацией по делу о подрыве «северных потоков», в частности, об обвиняемом украинском военнослужащем и его родных, — немецкие СМИ

- Готовил диверсии и информационные провокации: в Одессе задержан 21-летний студент, подозреваемый в работе на россиян

- День украинской письменности и языка: украинцы в разных уголках мира пишут традиционный Всеукраинский радиодиктант национального единства

- Зима в Карпатах: на Драгобрате нападало уже добрых 10 см снега и держится мороз