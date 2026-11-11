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ТСН в социальных сетях

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Видео
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36

ТСН 16:00 11 ноября | Посланцы Трампа отправляются в Москву! Киев погрузится в темноту

ТСН 16:00 11 ноября | Посланцы Трампа отправляются в Москву! Киев погрузится в темноту

ТСН 16:00 11 ноября | Посланцы Трампа отправляются в Москву! Киев погрузится в темноту

Новости Украины и мира в выпуске ТСН 16:00 за среду, 11 ноября 2026 года:

- До 11 человек возросло число пострадавших в результате вражеского удара по рынку в Черноморске Одесской области. Уже трое погибших.

- 15 дополнительных экипажей дроноводов вывели россияне, чтобы ещё больше терроризировать жителей Запорожья. Это выяснили наши разведчики.

- Всего прошлой ночью Россия атаковала 6 крупных электроподстанций в Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях, — Сергей Корецкий.

- Столица в темноте. Киев будет временно отключать наружное освещение из-за дефицита электроэнергии.

- Украина может уже зимой испытать первую европейскую систему противоракетной защиты. — Зеленский.

- Из Абу-Даби прямо в Москву. Спецпосланцы Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер завтра отправляются на встречу с Путиным, а после этого встретятся с Зеленским в Дублине.

- Снова загорелось в Ленинградской области. Украинские дроны в очередной раз атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области.

- Неудачный перехват — истребители НАТО дважды пытались сбить над Литвой дрон, однако так и не смогли этого сделать.

- Российская провокация в преддверии Дня Независимости Польши. ФСБ страны-агрессора заявила о задержании польской агентурной сети.

- Четвертая годовщина освобождения Херсона! 11 ноября 2022 года, после восьми месяцев оккупации, был освобожден единственный областной центр, который россиянам удалось захватить еще в начале полномасштабного вторжения.

- Холостяцкая жизнь пса Патрона подошла к концу. Знаменитая собака-сапер успела жениться и стать отцом!

Дата публикации
Количество просмотров
36

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