ТСН 16:00 12 октября | Россия сорвала план Трампа! Удары по дата-центрам парализовали РФ

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Россия цинично сорвала предложенное энергетическое перемирие сразу после заявления Трампа, нанеся очередные удары по городам Украины: под прицелом оказались Киев, Харьков, Днепр и другие регионы. В то же время масштабная атака украинских дронов вывела из строя ключевые дата-центры «Яндекса», что парализовало работу российских ботоферм и вызвало масштабный сбой в восьми странах. Главные новости Украины и мира на данный момент смотрите в выпуске ТСН онлайн от 12 октября в 16:00.