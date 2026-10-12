ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
30

ТСН 16:00 12 октября | Россия сорвала план Трампа! Удары по дата-центрам парализовали РФ

ТСН 16:00 12 октября | Россия сорвала план Трампа! Удары по дата-центрам парализовали РФ

ТСН 16:00 12 октября | Россия сорвала план Трампа! Удары по дата-центрам парализовали РФ

Россия цинично сорвала предложенное энергетическое перемирие сразу после заявления Трампа, нанеся очередные удары по городам Украины: под прицелом оказались Киев, Харьков, Днепр и другие регионы. В то же время масштабная атака украинских дронов вывела из строя ключевые дата-центры «Яндекса», что парализовало работу российских ботоферм и вызвало масштабный сбой в восьми странах. Главные новости Украины и мира на данный момент смотрите в выпуске ТСН онлайн от 12 октября в 16:00.

Дата публикации
Количество просмотров
30

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie