ТСН 16:00 22 октября | Мощная атака после переговоров! Удар под Москвой! Обыски в НБУ!

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Смотрите полный выпуск новостей ТСН в 16.00 за 22 октября 2026! Массированная комбинированная атака РФ: во вражеских ударах оказались Харьковщина, Днепропетровщина, Сумщина, Тернопольщина и другие регионы. Президент Зеленский назвал эти обстрелы показательным ударом сразу после переговоров. Украина возвращает на щите 252 павших защитников – эксперты приступают к сложным экспертизам ДНК. Тем временем на фронте за сутки зафиксировано 187 боеприкосновений, а в российском Серпухове пылает 75-й арсенал после украинской атаки. В выпуске также: детали обысков в помещении Нацбанка, реакция американских сенаторов на заявления по РФ, восстановление изуродованной станции метро "Черниговская" и другие главные события дня в Украине и мире.