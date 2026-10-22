ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
114

ТСН 16:00 22 октября | Мощная атака после переговоров! Удар под Москвой! Обыски в НБУ!

ТСН 16:00 22 октября | Мощная атака после переговоров! Удар под Москвой! Обыски в НБУ!

ТСН 16:00 22 октября | Мощная атака после переговоров! Удар под Москвой! Обыски в НБУ!

Смотрите полный выпуск новостей ТСН в 16.00 за 22 октября 2026! Массированная комбинированная атака РФ: во вражеских ударах оказались Харьковщина, Днепропетровщина, Сумщина, Тернопольщина и другие регионы. Президент Зеленский назвал эти обстрелы показательным ударом сразу после переговоров. Украина возвращает на щите 252 павших защитников – эксперты приступают к сложным экспертизам ДНК. Тем временем на фронте за сутки зафиксировано 187 боеприкосновений, а в российском Серпухове пылает 75-й арсенал после украинской атаки. В выпуске также: детали обысков в помещении Нацбанка, реакция американских сенаторов на заявления по РФ, восстановление изуродованной станции метро "Черниговская" и другие главные события дня в Украине и мире.

Дата публикации
Количество просмотров
114

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie