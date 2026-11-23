ТСН 16:00 23 ноября | Массированные удары, трагедия на Киевщине, новое подозрение Чернышеву

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ТСН 16:00 – главные события по состоянию на 23 ноября 2026 года. Враг продолжает непрерывный террор: детали массированных дроновых атак на Харьковщину и трагические последствия ударов по Киевщине, где объявлен траур. Как живут Одесса и Днепр после длительного обесточивания, что известно о новом громком подозрении бывшему вице-премьеру Чернышеву и какова сейчас ситуация на ключевой трассе в Крым?