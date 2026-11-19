ТСН 16:00 Новости 19 ноября! «Нептуны» по Крымскому мосту! Навроцкий подарил трон Трампу!

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Новости Украины и мира в выпуске ТСН 16.00 за четверг, 19 ноября 2026 года:

- До 16 возросло число пострадавших в результате вражеского обстрела в Изюме в Харьковской области.

- С утра до обеда в Киеве гудят сирены тревоги из-за угрозы российских дронов. Один из них попал в офисное здание на Подоле.

- Из-за ночных и утренних вражеских атак без света остались потребители сразу в 5 областях.

- По Крымскому мосту этой ночью нанесли удар ракеты «Нептун». Атаку и повреждения железнодорожного полотна на незаконной российской переправе подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

- В Крыму снова километровые очереди на заправках. В Севастополе водители начали скупать топливо канистрами по 200–500 литров.

- Специалисты провели 250 исследований для идентификации жертв российского удара по Комышувасе в Запорожской области. И эта работа продолжается.

- Доброполье и Константиновка находятся под усиленным давлением российских войск. О ситуации на фронте рассказал Владимир Зеленский.

- Соглашение «о мире» приняли Трамп, Си и Путин после переговоров, которые длились полтора часа.

- Виткофф и Кушнер расскажут Киеву, о чём Трамп в Китае договорился с Си и Путиным на встрече в Берлине.

- Илон Маск, комментируя спор вокруг работы спутниковых систем Starlink и Starshield в Украине, обвинил Зеленского во лжи.

- Президент Польши Кароль Навроцкий подарил Трампу кресло, инкрустированное янтарем.

- Немного потеплело, а затем Украину накроет волна холода