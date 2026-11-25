ТСН 16:00 Новости 25 ноября! Поражены самолеты РФ! Удары по Киеву и Запорожью! Задержан киллер

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Новости Украины и мира в выпуске ТСН 16:00 за среду, 25 ноября 2026 года:

- В Шевченковском районе столицы обломки российского дрона повредили 16-этажный жилой дом.

- 6 раненых, из них трое детей — такие последствия удара из РСЗО по жилому кварталу в Запорожье.

- После терактов, устроенных россиянами, перебои с электричеством сразу в нескольких регионах.

- Гуманитарная катастрофа на Кинбурнской косе в селах Покровское, Васильевка и Геройское.

- Украинские беспилотники поразили военный аэродром «Саваслейка», а вместе с ним — 5 боевых самолетов.

- Важный шаг к созданию Спецтрибунала по агрессии РФ.

- Российского киллера, который пытался убить руководителя засекреченного подразделения Сил обороны, задержали в Хмельницком.

- Вспышка туберкулеза в Черкассах. За месяц там зарегистрировали уже 32 случая заболевания, из них 29 — среди детей.

- Историческое решение суда в Италии. Украине удалось вернуть ребенка, который полтора года не виделся с отцом.

- В Киеве простились с почетным президентом Могилянки Вячеславом Брюховецким.

- Похолодание, дожди и мокрый снег — такая погода ждет украинцев в ближайшие дни.