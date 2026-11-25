- Дата публикации
-
- Категория
- Видео
- Количество просмотров
- 77
ТСН 16:00 Новости 25 ноября! Поражены самолеты РФ! Удары по Киеву и Запорожью! Задержан киллер
Новости Украины и мира в выпуске ТСН 16:00 за среду, 25 ноября 2026 года:
- В Шевченковском районе столицы обломки российского дрона повредили 16-этажный жилой дом.
- 6 раненых, из них трое детей — такие последствия удара из РСЗО по жилому кварталу в Запорожье.
- После терактов, устроенных россиянами, перебои с электричеством сразу в нескольких регионах.
- Гуманитарная катастрофа на Кинбурнской косе в селах Покровское, Васильевка и Геройское.
- Украинские беспилотники поразили военный аэродром «Саваслейка», а вместе с ним — 5 боевых самолетов.
- Важный шаг к созданию Спецтрибунала по агрессии РФ.
- Российского киллера, который пытался убить руководителя засекреченного подразделения Сил обороны, задержали в Хмельницком.
- Вспышка туберкулеза в Черкассах. За месяц там зарегистрировали уже 32 случая заболевания, из них 29 — среди детей.
- Историческое решение суда в Италии. Украине удалось вернуть ребенка, который полтора года не виделся с отцом.
- В Киеве простились с почетным президентом Могилянки Вячеславом Брюховецким.
- Похолодание, дожди и мокрый снег — такая погода ждет украинцев в ближайшие дни.