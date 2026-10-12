ТСН 18:00 12 октября | Ответ Путина на "перемирие": жестокие удары по Украине

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Массированные атаки по городам Украины и громкие заявления дня. Россия цинично ответила на разговоры об "энергетическом перемирии" целенаправленным ударом по энергетической инфраструктуре и жилым кварталам Харькова – по меньшей мере 19 пострадавших. Киев снова под прицелом вражеских дронов, обстрелы Днепра, Франковска, Донбасса и Сумщины. В то же время в ЕС заявили об отсутствии каких-либо намерений Кремля прекратить террор. Правоохранители предупредили кровавый теракт в Ровно, а во Львовской области задержали нападающего на военного ТЦК. Смотрите полный выпуск новостей ТСН онлайн в 18:00 понедельника, 12 октября 2026 года.