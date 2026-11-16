ТСН 18:00 16 ноября | Угроза отключений электроэнергии! Переговоры Трампа, Си и Путина! Взрывы в Днепре!

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Смотрите главные события понедельника в выпуске ТСН в 18:00 от 16 ноября 2026 года. В этом выпуске: Россия готовит массированные удары по украинской энергетике — какие цели находятся под угрозой и о чем предупреждают в Воздушных силах ВСУ? Днепр с самого утра страдает от взрывов: последствия и масштабы очередной атаки. Тем временем в Пекине официально подтвердили предстоящие трехсторонние переговоры между Си Цзиньпином, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным — чего ждать миру от этой встречи уже через три дня?