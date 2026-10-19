ТСН 18:00 19 октября | Баллистика Киеву! США не предупредили? Путин и Трамп: что решают?

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Смотрите полный выпуск новостей ТСН в 18.00 понедельника, 19 октября 2026 года: массированный комбинированный террор: две волны баллистики и сотни ударных дронов атаковали города Украины. В Киеве – погибший, десятки раненых, повреждены многоэтажки, метро, ​​медицинские учреждения и склады. Почему США снова не передали предварительное предупреждение об атаке и как это прокомментировали в Вашингтоне? Между тем, Путин выдвигает предложения по переговорам лидерам США и Китая, а Трамп делает новые резонансные заявления об Украине. Также в выпуске: отражение хаотических штурмов окупантов в тумане на Покровском направлении, критическая ситуация в энергетике 11 областей, погромы во Франции и неожиданное признание Элины Светолиной о разводе.