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ТСН в социальных сетях

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8

ТСН 19:30 1 ноября | Подземные тоннели ВСУ, последствия ударов, рекордные потери врага

ТСН 19:30 1 ноября | Подземные тоннели ВСУ, последствия ударов, рекордные потери врага

ТСН 19:30 1 ноября | Подземные тоннели ВСУ, последствия ударов, рекордные потери врага

Массированный ночной налёт: сколько вражеских целей ликвидировала ПВО и каковы последствия ударов в Киеве и на Буковине? Спецоперация СБУ: поражение важного комбината в Ростовской области. Новая инженерная тактика Сил обороны: как тоннели защитят логистику и пехоту на передовой. Судьбоносный второй тур в Болгарии, трогательная история спасения птицы в Житомирской области и подробный прогноз погоды на неделю. Смотрите полный выпуск новостей ТСН в 19:30 за 1 ноября 2026 года!

Дата публикации
Количество просмотров
8

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