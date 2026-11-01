ТСН 19:30 1 ноября | Подземные тоннели ВСУ, последствия ударов, рекордные потери врага

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Массированный ночной налёт: сколько вражеских целей ликвидировала ПВО и каковы последствия ударов в Киеве и на Буковине? Спецоперация СБУ: поражение важного комбината в Ростовской области. Новая инженерная тактика Сил обороны: как тоннели защитят логистику и пехоту на передовой. Судьбоносный второй тур в Болгарии, трогательная история спасения птицы в Житомирской области и подробный прогноз погоды на неделю. Смотрите полный выпуск новостей ТСН в 19:30 за 1 ноября 2026 года!