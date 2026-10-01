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ТСН в социальных сетях

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46

ТСН 19:30 1 октября | Пожизненное за убийство Фарион! Дроны бьют по мосту и школе в Киеве

ТСН 19:30 1 октября | Пожизненное за убийство Фарион! Дроны бьют по мосту и школе в Киеве

ТСН 19:30 1 октября | Пожизненное за убийство Фарион! Дроны бьют по мосту и школе в Киеве

Суд во Львове огласил приговор по громкому делу об убийстве Ирины Фарион: подозреваемый получил пожизненное заключение. В то же время столица приходит в себя после очередной опасной атаки – вражеские дроны попали вблизи опорной части Южного моста прямо во время движения поезда метро, а в Соломенском районе удар пришелся по школе в разгар занятий. Из-за утренних массированных обстрелов энергосистемы Украина снова возвращается к ограничениям потребления света. Все подробности резонансных событий, ситуация на фронте, трагедия в Ровенской области и героизм защитников – смотрите в вечернем выпуске ТСН в 19.30 за 1 октября 2026 года.

Дата публикации
Количество просмотров
46

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