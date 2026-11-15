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ТСН в социальных сетях

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Видео
Количество просмотров
18

ТСН 19:30 15 ноября | Встреча Трампа, Путина и Си! Скандал с защитой электроподстанций

ТСН 19:30 15 ноября | Встреча Трампа, Путина и Си! Скандал с защитой электроподстанций

ТСН 19:30 15 ноября | Встреча Трампа, Путина и Си! Скандал с защитой электроподстанций

Главные события воскресенья, 15 ноября 2026 года, в обзоре ТСН. Массированная дроновая атака на энергетику и ответ Сил обороны: в Астраханской области пылает военный аэродром "Ахтубинск" и объекты ВПК РФ. Международные новости – уже на следующей неделе ожидается встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина. А разведка Норвегии бьет тревогу из-за подготовки РФ диверсий. В то же время внутри страны вспыхнул громкий скандал: куда ушел почти миллиард гривен аванса, выделенный на защиту 27 подстанций возле Киева? Также в выпуске: уникальная эвакуация раненого бойца с помощью дрона, блокада черноморских портов и судьба экспорта, а также как спасатели снимали подростков с обледеневшей Говерлы.

Дата публикации
Количество просмотров
18

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