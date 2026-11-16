ТСН 19:30 16 ноября | Удары по Днепру, Крымский мост под атакой, угроза блэкаутов

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Главные новости понедельника, 16 ноября 2026 года, в итоговом выпуске ТСН 19:30. Россия продолжает массированный террор: с самого утра взрывы звучат в Днепре и ряде других областей, есть серьезные разрушения. В то же время в Воздушных силах ВСУ предупреждают — в ближайшие дни враг может снова ударить по украинской энергетике. Какова ситуация на фронте, как горят стратегические объекты в тылу оккупантов (Крымский мост, заводы в Нижнекамске и Азове), почему Эстония закрывает границы с РФ — смотрите в обзоре ТСН.