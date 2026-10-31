ТСН 19:30 31 октября | Слёзы на границе: как жители Олешек вырвались из ада оккупации

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Смотрите полный выпуск новостей ТСН в 19:30 от 31 октября 2026 года! Главное событие дня — долгожданное возвращение жителей временно оккупированных Олешек. Сине-желтые флаги, первые шаги на родной земле и слёзы счастья родных на границе: смотрите эксклюзивный репортаж о том, как люди вырывались из-под оккупации через несколько стран. Также в выпуске: последствия ночной массированной атаки вражеских дронов, отключение электричества более чем у 200 тысяч семей в Днепропетровской области и новые жесткие графики в Киеве, почему заказанные ракеты для Patriot не поступят в ближайшее время, уникальные подземные фортификационные туннели украинских защитников, а также громкие задержания чиновников на Буковине и в Ровенской области.