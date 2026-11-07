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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
43

ТСН 19:30 7 ноября | Взрывы в Киеве и удары по мосту! Перебои со светом! Первый снег!

ТСН 19:30 7 ноября | Взрывы в Киеве и удары по мосту! Перебои со светом! Первый снег!

ТСН 19:30 7 ноября | Взрывы в Киеве и удары по мосту! Перебои со светом! Первый снег!

Массированная комбинированная атака россиян на Украину: ночью враг запустил "Искандеры", "Цирконы" и более 170 ударных дронов. В Киеве повреждена инфраструктура, несколько ракет попали по Северному мосту – движение по переправе закрыто, столица и регионы борются с тяжелыми перебоями электричества и воды. Подробности смотрите в выпуске новостей ТСН в 19.30 за субботу, 7 ноября 2026 года!

Дата публикации
Количество просмотров
43

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