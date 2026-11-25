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ТСН 19:30 Новости 25 ноября! Последствия обстрелов! Разгром аэродрома РФ! Гуманитарная катастрофа
Новости Украины и мира в выпуске ТСН 19:30 за среду, 25 ноября 2026 года:
- В Шевченковском районе столицы обломки российского дрона повредили 16-этажный жилой дом.
- 6 раненых, в том числе трое детей — такие последствия удара из РСЗО по жилому кварталу в Запорожье.
- С утра россияне обстреливают Малинскую общину в Житомирской области. Один человек погиб, ещё 5 получили ранения.
- Россияне целенаправленно наносят удары по газодобыче, чтобы лишить нас тепла.
- Гуманитарная катастрофа на Кинбурнской косе в селах Покровское, Васильевка и Геройское.
- Украинские беспилотники поразили военный аэродром «Саваслейка», а вместе с ним — 5 российских боевых самолетов.
- Польша призвала НАТО сбивать российские ракеты над Украиной.
- В Галицком суде Львова началось рассмотрение дела о смертельном теракте. Кто обвиняется?
- Криптовалюты в Украине выходят из тени.
- Вспышка туберкулеза в Черкассах. За месяц там зарегистрировали уже 32 случая заболевания, из них 29 — среди детей.
- Историческое решение суда в Италии. Украине удалось вернуть ребёнка, который полтора года не виделся со своим родным отцом.
- В Киеве простились с почетным президентом Могилянки Вячеславом Брюховецким.
- Хор имени Верёвки под управлением Вадима Яценко исполнил рождественские песни на столичной станции метро «Золотые ворота».
- В Бразилии 74-летний мужчина, страдающий болезнью Альцгеймера, провёл в джунглях Амазонки целых 11 дней.