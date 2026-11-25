ТСН 19:30 Новости 25 ноября! Последствия обстрелов! Разгром аэродрома РФ! Гуманитарная катастрофа

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Новости Украины и мира в выпуске ТСН 19:30 за среду, 25 ноября 2026 года:

- В Шевченковском районе столицы обломки российского дрона повредили 16-этажный жилой дом.

- 6 раненых, в том числе трое детей — такие последствия удара из РСЗО по жилому кварталу в Запорожье.

- С утра россияне обстреливают Малинскую общину в Житомирской области. Один человек погиб, ещё 5 получили ранения.

- Россияне целенаправленно наносят удары по газодобыче, чтобы лишить нас тепла.

- Гуманитарная катастрофа на Кинбурнской косе в селах Покровское, Васильевка и Геройское.

- Украинские беспилотники поразили военный аэродром «Саваслейка», а вместе с ним — 5 российских боевых самолетов.

- Польша призвала НАТО сбивать российские ракеты над Украиной.

- В Галицком суде Львова началось рассмотрение дела о смертельном теракте. Кто обвиняется?

- Криптовалюты в Украине выходят из тени.

- Вспышка туберкулеза в Черкассах. За месяц там зарегистрировали уже 32 случая заболевания, из них 29 — среди детей.

- Историческое решение суда в Италии. Украине удалось вернуть ребёнка, который полтора года не виделся со своим родным отцом.

- В Киеве простились с почетным президентом Могилянки Вячеславом Брюховецким.

- Хор имени Верёвки под управлением Вадима Яценко исполнил рождественские песни на столичной станции метро «Золотые ворота».

- В Бразилии 74-летний мужчина, страдающий болезнью Альцгеймера, провёл в джунглях Амазонки целых 11 дней.