ТСН 9:00 11 ноября | Что за кулисами переговоров? Безумные атаки по городам! Удары по энергетике!

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Главные события по состоянию на утро 11 ноября 2026 в обзоре ТСН. В Абу-Даби после девятимесячного перерыва стартовали трехсторонние консультации с участием представителей Украины, США и РФ: какие ключевые темы вынесены на обсуждение и кто оказался за переговорным столом. В то же время российские оккупанты нанесли очередную серию ударов по регионам Украины – пылал масштабный торговый объект в Кропивницком, зафиксированы прилеты и разрушения в Днепре, Запорожье, Одесской, Сумской и Донбассе. Также в выпуске подробности нового пакета военной поддержки от США на $400 млн, экстренная помощь украинской энергосистеме от Евросоюза и другие важные новости дня.