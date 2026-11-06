ТСН 9:00 6 ноября | Новый Конгресс готовит реванш Трампа? Скандал с любовницей Фицо

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Утренний выпуск новостей ТСН в 9.00 за 6 ноября 2026 года: Трамп заявляет о подготовке масштабного соглашения по Украине, в то время как в Конгрессе планируют обойти его вето для восстановления прямой помощи нашему государству. Также в выпуске последствия вражеских ударов по регионам Украины, атака на очередной нефтеперерабатывающий завод в России, громкие задержания генералов СБУ по делу «Карфаген» и пикантный политический скандал вокруг словацкого премьера Роберта Фицо.