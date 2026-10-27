ТСН на месте удара по общежитию в Киеве: новости о погибших студентах оказались фейком

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Очередная адская ночь в столице: один человек погиб и пятнадцать получили ранения в результате массированной атаки на Киев. Россияне нанесли ракетные удары двумя волнами. Первые ракеты обрушились на город около десяти вечера. Попадания пришлись на густонаселенные районы, где поблизости нет никаких военных объектов, подчеркнул президент Владимир Зеленский. В частности, в Деснянском районе под ударом оказались территория университета и общежития — среди раненых есть студенты. Также повреждены парк «Киото», зона возле станции метро «Лесная» и окружающие многоэтажки. На этих объектах выбиты стекла в сотнях окон, сгорели автомобили. Именно в Деснянском районе погибла сорокашестилетняя женщина, а травмы получили, в частности, двое медиков скорой помощи. Вторую волну ракетных ударов враг нанёс ночью. В Подольском районе ракета разрушила административное здание, сообщили в КГГА. Ещё два пожара спасатели тушили в нежилых зданиях на Оболони, там ранения получил двадцатидвухлетний молодой человек. Кроме того, оккупанты попали в Южный мост: на дорожном полотне образовалась воронка, повреждены пути метрополитена. В настоящее время движение по мосту полностью остановлено для автомобилей и поездов, из-за чего утром город охватили масштабные пробки. На месте попадания в Деснянском районе работает корреспондентка ТСН Алина Лисова. Она на прямой связи со студией.