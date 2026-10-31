ТСН об изменениях с 1 ноября: жесткие лимиты на переводы и новая система бронирования

Реклама

Ноябрь готовит для украинцев ряд существенных изменений: от новых лимитов на банковские переводы и пересмотра списков забронированных до рекордного 19-часового комендантского часа в отдельных районах. Также водителей ждет запуск «еЧерги» для легковых автомобилей в приложении «Дия», обновленные правила отправки посылок в ЕС и изменения в выплате субсидий. Все ключевые нововведения месяца — подробно в материале журналистки ТСН Ирины Кондрачук.