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ТСН в социальных сетях

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ТСН об изменениях с 1 ноября: жесткие лимиты на переводы и новая система бронирования

ТСН об изменениях с 1 ноября: жесткие лимиты на переводы и новая система бронирования

ТСН об изменениях с 1 ноября: жесткие лимиты на переводы и новая система бронирования

Ноябрь готовит для украинцев ряд существенных изменений: от новых лимитов на банковские переводы и пересмотра списков забронированных до рекордного 19-часового комендантского часа в отдельных районах. Также водителей ждет запуск «еЧерги» для легковых автомобилей в приложении «Дия», обновленные правила отправки посылок в ЕС и изменения в выплате субсидий. Все ключевые нововведения месяца — подробно в материале журналистки ТСН Ирины Кондрачук.

Дата публикации
Количество просмотров
76

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