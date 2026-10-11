ТСН Тиждень с Аллой Мазур, 11 октября. Соглашение Трампа с Путиным! Сорванное наступление врага! Чума в РФ

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Соглашение Трампа с Путиным по дизельному топливу, которое возмутило союзников и вызвало шквал критики в Конгрессе США: что стоит за снятием санкций и заявлениями о выборах в Украине? Эксклюзивные кадры наступления ВСУ в Харьковской области, перехваченный секретный план Кремля по нанесению ударов по украинской энергетике и вспышка неизвестной легочной инфекции в России — смотрите главные итоги и расследования в выпуске ТСН.Неделя с Аллой Мазур от 11 октября 2026 года.