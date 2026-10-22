ТСН в эпицентре удара на левом берегу! Трудно поверить, что здесь был дом

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Ракетный террор: ориентировочно 30 баллистических ракет, по данным мониторинговых каналов, запустила Россия по Киеву в эту ночь. Половина из них атаковала столицу всего десять минут. Предварительно, 15 человек пострадали, в том числе двое 15-летних подростков. Восемь раненых госпитализировали. На Левом берегу столицы ракета упала в частном секторе прямо перед домами. На месте удара образовалась гигантская воронка, есть прямое попадание в жилой дом. Также повреждены АЗС, станция техобслуживания и объекты транспортной инфраструктуры. Из-за атаки ограничено движение по Южному мосту в направлении с Правого на Левый берег. На месте одного из прилетов на Левом берегу столицы работает корреспондентка ТСН Елена Гущик.