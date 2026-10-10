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ТСН в социальных сетях

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Видео
Количество просмотров
29

ТСН в прямом эфире с приграничья: ДШВ опровергли слухи о масштабном наступлении россиян

ТСН в прямом эфире с приграничья: ДШВ опровергли слухи о масштабном наступлении россиян

ТСН в прямом эфире с приграничья: ДШВ опровергли слухи о масштабном наступлении россиян

8-й корпус ДШВ опровергает заявления российских командиров о взятии населенного пункта Кияница в Сумской области. Накануне оккупанты вновь начали распространять фейк о том, что якобы оттесняют Силы обороны с приграничья. Ситуация там сложная, хотя масштабных боев и наступлений со стороны врага не зафиксировано. Подробнее расскажет специальная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко. Она с нами на прямой связи.

Дата публикации
Количество просмотров
29

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