ТСН за кулисами переговоров в Европе: что Зеленский обсуждал с американцами

Реклама

Новый пакет военной помощи на 437 миллионов евро от Испании и зимняя поддержка от Германии: таковы конкретные итоги поездки украинской делегации. В Берлине и Мадриде Владимир Зеленский провел на этой неделе ряд встреч. В центре обсуждения — дальнейшая поддержка, оружие и подготовка к переговорам. Даже во время поездки президент провел длительный телефонный разговор с представителями Трампа — Виткоффом и Кушнером. А часть украинской делегации из Берлина отправилась на консультации с американцами и европейцами в Брюссель. Наша съёмочная группа на этой неделе также работала вместе с украинской делегацией. Корреспондент ТСН Елена Чернякова расскажет больше подробностей об этом турне.