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ТСН в социальных сетях

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Количество просмотров
27

ТСН за кулисами переговоров в Европе: что Зеленский обсуждал с американцами

ТСН за кулисами переговоров в Европе: что Зеленский обсуждал с американцами

ТСН за кулисами переговоров в Европе: что Зеленский обсуждал с американцами

Новый пакет военной помощи на 437 миллионов евро от Испании и зимняя поддержка от Германии: таковы конкретные итоги поездки украинской делегации. В Берлине и Мадриде Владимир Зеленский провел на этой неделе ряд встреч. В центре обсуждения — дальнейшая поддержка, оружие и подготовка к переговорам. Даже во время поездки президент провел длительный телефонный разговор с представителями Трампа — Виткоффом и Кушнером. А часть украинской делегации из Берлина отправилась на консультации с американцами и европейцами в Брюссель. Наша съёмочная группа на этой неделе также работала вместе с украинской делегацией. Корреспондент ТСН Елена Чернякова расскажет больше подробностей об этом турне.

Дата публикации
Количество просмотров
27

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