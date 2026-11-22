Туннель под Днепром через 10 лет или автобусы-шаттлы уже сейчас: что на самом деле ждет киевлян

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На этой неделе киевляне пересекали мосты через Днепр пешком. Вражеские обстрелы наших городов стали еще более жестокими и циничными. Россия наносила удары по центральным, историческим районам Киева, Одессы, Львова, Днепра и Запорожья. Но больше всего враг пытался разрушить мосты через Днепр. Московиты атаковали их 109 раз. Мосты выстояли, но движение по ним затруднено. В столице уже начали строить понтонные переправы и даже говорят о сооружении туннеля под Днепром. Корреспондент ТСН Александр Загородный изучил все варианты.